Источник: «Зенит» договорился о переходе вингера «Коринтианса» Педро

«Зенит» достиг договорённости с «Коринтиансом» по переходу 17-летнего нападающего Педро.

Как сообщает Globo Esporte, за половину экономических прав на 17-летнего вингера петербуржцы заплатят € 9 млн. 30% экономических прав останутся у бразильской команды.

Отмечается, что игрок перейдёт в «Зенит» в феврале 2024 года, когда бразильцу исполнится 18 лет.

Напомним, приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Педро со стороны лондонского «Арсенала».

Педро забил два гола в 10 матчах за «Коринтианс» в нынешнем сезоне.

«Зенит» в минувшем сезоне набрал 70 очков и в пятый раз подряд стал обладателем звания чемпиона России.