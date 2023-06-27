Источник: «Зенит» договорился о переходе вингера «Коринтианса» Педро
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«Зенит» достиг договорённости с «Коринтиансом» по переходу 17-летнего нападающего Педро.
Как сообщает Globo Esporte, за половину экономических прав на 17-летнего вингера петербуржцы заплатят € 9 млн. 30% экономических прав останутся у бразильской команды.
Отмечается, что игрок перейдёт в «Зенит» в феврале 2024 года, когда бразильцу исполнится 18 лет.
Напомним, приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Педро со стороны лондонского «Арсенала».
Педро забил два гола в 10 матчах за «Коринтианс» в нынешнем сезоне.
«Зенит» в минувшем сезоне набрал 70 очков и в пятый раз подряд стал обладателем звания чемпиона России.
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