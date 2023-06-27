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Кузьмичев: «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже после ухода Вендела

Кузьмичев: «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже после ухода Вендела
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал, как уход Вендела может сказаться на «Зените». Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, но футболист должен вернуться в Россию и играть за петербургскую команду до тех пор, пока трансфер не состоится.

«Вендел — сильный игрок, но с учётом наполнения состава, который есть у «Зенита», его уход никак не скажется на амбициях клуба. Думаю, петербуржцы спокойно выйдут из этой ситуации и продолжат бороться за первое место в РПЛ.

Даже если «Зенит» и ослабнет, то это не настолько критично. Петербуржцы останутся фаворитами чемпионата, и уровень их футболистов позволит смело смотреть в будущее», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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