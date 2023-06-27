Кузьмичев: «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже после ухода Вендела

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал, как уход Вендела может сказаться на «Зените». Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, но футболист должен вернуться в Россию и играть за петербургскую команду до тех пор, пока трансфер не состоится.

«Вендел — сильный игрок, но с учётом наполнения состава, который есть у «Зенита», его уход никак не скажется на амбициях клуба. Думаю, петербуржцы спокойно выйдут из этой ситуации и продолжат бороться за первое место в РПЛ.

Даже если «Зенит» и ослабнет, то это не настолько критично. Петербуржцы останутся фаворитами чемпионата, и уровень их футболистов позволит смело смотреть в будущее», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».