Кузьмичев: «Спартак» правильно сделал, что разорвал контракт с Рыбусом

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость о расторжении контракта московского клуба с Мацеем Рыбусом. По мнению экс-функционера, красно-белые приняли правильное решение, расставшись с поляком.

«Для Рыбуса предложение от «Спартака» было интересным. Он думал, что сможет себя проявить, так как позиция на тот момент не была заполнена, но не получилось. Мацей попробовал, но годы берут свое.

Не думаю ли я, что «Спартак» поторопился с разрывом контракта? Нет, я так не считаю. Если проанализировать прошедший сезон, на этой позиции у «Спартака» играли правоногие игроки. Если Рыбус не смог у них выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение.

Слухи о переходе Рыбуса в команду второй восьмёрки РПЛ? Вполне возможно он будет соответствовать их уровню. Другое дело, возраст не обманешь. Скоростные качества теряются. Какой-то команде он пригодится еще на сезон, другой», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Напомним, Рыбус пришёл в «Спартак» летом 2022 года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в € 500 тыс.