Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 27 июня
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В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных команд. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы по четыре сборные в каждой. Сегодня, 27 июня, стартует 3-й тур группового этапа.
Матчи 27 июня.
Группа А
19:00. Нидерланды — Грузия
19:00. Португалия — Бельгия
Группа В
21:45. Хорватия — Румыния
21:45. Испания — Украина
В расписании указано московское время.
Выход в четвертьфинал по итогам двух туров обеспечили молодёжные команды Испании, Украины и Англии, набравшие в своих группах по шесть очков.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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