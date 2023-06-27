Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 27 июня

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных команд. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы по четыре сборные в каждой. Сегодня, 27 июня, стартует 3-й тур группового этапа.

Матчи 27 июня.

Группа А

19:00. Нидерланды — Грузия

19:00. Португалия — Бельгия

Группа В

21:45. Хорватия — Румыния

21:45. Испания — Украина

В расписании указано московское время.

Выход в четвертьфинал по итогам двух туров обеспечили молодёжные команды Испании, Украины и Англии, набравшие в своих группах по шесть очков.

Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.