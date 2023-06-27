Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» финансовый крах. У клуба нет денег ни на что — Ромеро

В «Барселоне» финансовый крах. У клуба нет денег ни на что — Ромеро
Аудио-версия:
Комментарии

У «Барселоны» не только нет свободных средств для подписания новых игроков, но также она сильно ограничена в свободных средствах заработного фонда, практически не имея возможности зарегистрировать ни одну новую сделку. На этой неделе клуб проведёт заседание совета директоров, который рассмотрит сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Вчера, 26 июня, сине-гранатовые объявили о подписании свободным агентом Илкая Гюндогана, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Клуб договорился и о переходе 18-летнего вундеркинда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, но у «Барселоны» нет средств для оплаты трансфера. Если сделка всё-таки состоится, не исключено, что игрок сразу же отправится в обратную аренду, так как клуб не сможет его зарегистрировать.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны». Видеоролик:

Материалы по теме
Гвардиола не смог удержать капитана «Сити». Как «Барса» вообще забрала Гюндогана?
Гвардиола не смог удержать капитана «Сити». Как «Барса» вообще забрала Гюндогана?
Материалы по теме
Илкай Гюндоган объяснил, почему хотел перейти только в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023