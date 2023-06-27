Гвардиола не смог удержать капитана «Сити». Как «Барса» вообще забрала Гюндогана?

Одной трансферной сагой меньше. Илкай Гюндоган был свободным агентом, и его хотели подписать «Барселона», «Сити», «Арсенал», «Аль-Иттихад» и другие клубы. Теперь же полузащитник определился, выбрав чемпионов Испании.

Почему Гюндоган ушёл из «Сити»?

The Athletic опубликовал статью с инсайдами про ситуацию с полузащитником. Среди прочего издание рассказало о том, насколько Гвардиола был заинтересован в хавбеке. 1 апреля «Сити» победил «Ливерпуль» — 4:1 (один из мячей забил Гюндоган), а на следующий день тренер встретился с друзьями в японском ресторане Musu в центре Манчестера. На тот момент тема с контрактом немца постоянно обсуждалась.

«Сейчас Гюндоган слишком важен для нас. Мы не можем позволить ему уйти», – сказал Гвардиола. Спустя два месяца контракт футболиста закончился, и вскоре он оказался в «Барселоне». Руководство одного из самых богатых клубов в мире не смогло сохранить футболиста, который был нужен тренеру.

Изначально «Сити» предлагал Гюндогану контракт на один год с опцией продления ещё на сезон. При этом зарплата у полузащитника оказалась бы ниже, чем в последних сезонах. Гвардиола убедил клуб, что нужно сделать новое предложение. Финальный оффер «Сити» составил € 12 млн за сезон, что уже было чуть больше, чем существующий на тот момент оклад футболиста. Однако по срокам «Сити» не стал идти навстречу – речь всё ещё шла о контракте на один год с опцией продления.

Илкай Гюндоган Фото: Michael Steele/Getty Images

Почему Гюндоган выбрал именно Испанию?

Тем временем «Барселона» не смогла организовать возвращение Месси, и клуб решил, что приоритетом на трансферном рынке теперь будет Гюндоган. Немца видели главной целью и по футбольным качествам, и по формату сделки, которая не предполагала выплат другому клубу. Каталонцы давно интересовались полузащитником, а после финала Лиги чемпионов сделали ещё одно предложение – не € 7 млн, а € 9 млн в год.

Это меньше, чем давал «Сити», но в плане срока контракта футболист получил то, что хотел. Соглашение рассчитано на два года, и велика вероятность продления на третий сезон. По информации того же The Athletic, Гюндогану достаточно отыграть во втором сезоне за «Барсу» более 60% матчей, чтобы контракт был продлён ещё и на третий год. Это важно для полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года.

По информации испанского журналиста Хави Мигеля, помимо срока контракта, имело значение и мнение жены Гюндогана. Она дала понять мужу, что хочет жить в Каталонии, а не в Англии или Саудовской Аравии. Сообщают, что хавбека уговаривал перейти даже Левандовски, с которым они знакомы со времён дортмундской «Боруссии». Правда, у «Барселоны» есть свои сложности с заявкой футболистов, но немец подстраховался на этот счёт. По контракту Гюндоган может уйти бесплатно, если его не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги.

Теперь главный вопрос в том, как именно Гюндоган впишется в состав «Барселоны». С одной стороны, такой футболист явно пригодится любой команде мира. С другой — впервые за 15 лет мы увидим «Барсу» без Бускетса. И это то, о чём сейчас говорят в первую очередь.

Бускетс обладал уникальным набором качеств и ключевой ролью в команде (и при владении, и без мяча). Судя по всему, Гюндоган будет не совсем прямой заменой — функции Бускетса распределят между разными игроками – де Йонгом, Педри, Гави и тем же Гюндоганом. Сообщалось, что Хави ещё до перехода немца много раз звонил ему и сообщил, на какой именно позиции видит его в команде.