Нидерланды — Грузия: текстовая онлайн-трансляция молодёжного Евро начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 27 июня, состоится матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встретятся сборные Нидерландов и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

Сборная Грузии возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав четыре очка в первых двух матчах. Команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2). Нидерланды набрали два очка, сыграв вничью с Бельгией (0:0) и Португалией (1:1).

Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.