Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о назначении известного в прошлом сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС. Контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год. Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей РПЛ.
Отмечается, что Павел Каманцев, ранее занимавший должность руководителя департамента судейства РФС, продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.
«Назначение сербского специалиста Милорада Мажича на должность руководителя департамента судейства РФС – следующий шаг по улучшению качества работы российских арбитров. Заместителем руководителя департамента станет Далибор Джурджевич долгие годы был ассистентом Мажича – он будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы VAR», — написала пресс-служба РФС.
Милорад Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионата мира 2014 и 2018 года, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. Он является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который обслуживал финал ЛЧ. По окончании судейской карьеры Мажич занялся обучением арбитров — он руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА.
- 27 июня 2023
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