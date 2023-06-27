Бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС
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Экс-арбитр ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», — добавил источник «Чемпионата».
Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.
Ранее бывший сербский судья Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.
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