Бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

Экс-арбитр ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», — добавил источник «Чемпионата».

Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

Ранее бывший сербский судья Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.