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Игрок «Спартака» Зиньковский отреагировал на новость об интересе со стороны «Локомотива»

Игрок «Спартака» Зиньковский отреагировал на новость об интересе со стороны «Локомотива»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Локомотива».

«Со мной вообще никто не связывался. Я видел новости — на этом всё. Мне ничего не говорили: ни мой агент, ни мои люди, которые занимаются переходами. Сам я ничего не спрашивал и спокойно отдыхал: я никого не трогал и меня не трогали. Какая была реакция от этих новостей? Стандартная. Новости всегда появляются. Такое бывает», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

За прошедший сезон в рамках Российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».

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