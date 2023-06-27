«Спартак» объявил об уходе Кофрие
Поделиться
«Спартак» объявил об уходе Максимилиано Кофрие. Красно-белые согласовали с «Клермоном» условия полноценного перехода футболиста, который ранее выступал за французский клуб на правах аренды.
«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.
Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Летом 2022 года он ушёл в аренду в «Клермон». В сезоне-2022/2023 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:33
-
11:32
Партнерский контент