«Спартак» объявил об уходе Кофрие

«Спартак» объявил об уходе Максимилиано Кофрие. Красно-белые согласовали с «Клермоном» условия полноценного перехода футболиста, который ранее выступал за французский клуб на правах аренды.

«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Летом 2022 года он ушёл в аренду в «Клермон». В сезоне-2022/2023 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.