Источник: Беленов в среду подпишет контракт с «Факелом»

Российский вратарь Александр Беленов подпишет контракт с воронежским «Факелом». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее Беленов расторг контракт с «Рубином». Завтра, 28 июня, 36-летний вратарь должен прибыть в расположение «Факела» и пройти медосмотр. Ожидается, что контракт будет подписан на один год. При этом воронежский клуб получит возможность продлить соглашение ещё на один сезон.

Беленов перешёл в «Рубин» в 2022 году. Ранее голкипер выступал за «Уфу». В прошедшем сезоне Александр принял участие в трёх матчах в составе «Рубина», пропустив пять мячей. Его контракт с казанской командой был рассчитан до конца следующего сезона, который «Рубин», как и «Факел», проведёт в Российской Премьер-Лиге.