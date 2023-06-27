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Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

Алексей Миранчук может перейти в «Верону»
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27-летний российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который на правах аренды выступал за «Торино», может продолжить карьеру в «Вероне», информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету.

Отметим, что Алексей Миранчук покинул «Локомотив» в 2020 году, перейдя в «Аталанту». Клуб из Бергамо приобрёл игрока за € 14,5 млн. За два сезона российский полузащитник не смог закрепиться в основном составе команды. Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино». Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми пасами в 31 матче в сезоне-2022/2023.

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