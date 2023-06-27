Андрей Ярмоленко вернулся в киевское «Динамо»
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Бывший полузащитник «Вест Хэма» и «Боруссии» Дортмунд Андрей Ярмоленко вернулся в «Динамо» Киев, сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом 33-летнего украинца был «Аль-Айн», за который он выступал с лета 2022 года. С «Динамо» Ярмоленко заключил двухлетний контракт, к киевлянам полузащитник присоединился на правах свободного агента.
Андрей — воспитанник черниговской «Десны», в «Динамо» он перебрался в 2006 году, а за первую команду дебютировал в мае 2008-го в матче с полтавской «Ворсклой». За киевлян Ярмоленко провёл 341 матч и забил 137 голов.
В минувшем сезоне 33-летний полузащитник отыграл 23 матча за «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.
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