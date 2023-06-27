Footmercato: «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и мадридского «Реала» уже есть готовое соглашение об уходе форварда из французского клуба после окончания контракта в 2024 году, сообщает Footmercato.

По информации источника, Килиан Мбаппе, со своей стороны, рад остаться ещё на один год в Париже. В сентябре его ждёт бонус за лояльность в размере € 90 млн, если он останется до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры француза называется «Реал».

Контрактное соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал десять результативных передач.