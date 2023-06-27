Footmercato: «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м
Поделиться
У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и мадридского «Реала» уже есть готовое соглашение об уходе форварда из французского клуба после окончания контракта в 2024 году, сообщает Footmercato.
По информации источника, Килиан Мбаппе, со своей стороны, рад остаться ещё на один год в Париже. В сентябре его ждёт бонус за лояльность в размере € 90 млн, если он останется до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры француза называется «Реал».
Контрактное соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал десять результативных передач.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
Партнерский контент