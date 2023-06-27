Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело интересен «Брайтону», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле»

К бразильскому полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело проявляют интерес «Брайтон, «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Брайтон» уже связался с представителями футболиста, чтобы узнать о его дальнейших планах. Отмечается, что основной проблемой при осуществлении трансфера «чайки» видят большую заработную плату Мело. В «Ювентусе» Артур получает € 18 млн в год.

Прошлый сезон бразилец провёл в «Ливерпуле» на правах аренды, но сыграл за команду Юргена Клоппа только 13 минут — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Этим летом он возвращается в «Ювентус», с которым его связывает контракт до 2025 года.

Ранее в своей карьере Артур выступал также за бразильский «Гремио» и «Барселону».