Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело интересен «Брайтону», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле»
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К бразильскому полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело проявляют интерес «Брайтон, «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По сведениям источника, «Брайтон» уже связался с представителями футболиста, чтобы узнать о его дальнейших планах. Отмечается, что основной проблемой при осуществлении трансфера «чайки» видят большую заработную плату Мело. В «Ювентусе» Артур получает € 18 млн в год.
Прошлый сезон бразилец провёл в «Ливерпуле» на правах аренды, но сыграл за команду Юргена Клоппа только 13 минут — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Этим летом он возвращается в «Ювентус», с которым его связывает контракт до 2025 года.
Ранее в своей карьере Артур выступал также за бразильский «Гремио» и «Барселону».
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