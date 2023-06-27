Нидерланды U21 — Грузия U21: номинальные хозяева сравняли счёт

Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Встречу принимает стадион «Борис Пайчадзе» (Динамо-Арена) в Тбилиси, Грузия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем из Словении. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили. Давиташвили получил мяч на правом фланге, здорово ускорился, проскочил мимо двух защитников, ворвался в штрафную, обогнул ещё одного соперника и низом пробил в дальний угол ворот.

Не прошло и пары минут, как нидерландцы счёт сравняли. Гол забил Кеннет Тейлор. После фланговой подачи в штрафную возник сумбур в защитных порядках грузинской команды, мяч отскочил к Тейлору, и тот с ходу пробил под дальнюю штангу.

После матчей 2-го тура в группе A на первом месте была сборная Грузии, набравшая четыре очка. Нидерланды занимали третью строчку, имея в своём активе два турнирных балла.