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Грузия сыграла вничью с Нидерландами в матче молодёжного чемпионата Европы

Грузия сыграла вничью с Нидерландами в матче молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 27 июня, прошёл матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.

Не прошло и пары-тройки минут, как нидерландцы счёт сравняли. Гол забил Кеннет Тейлор. После фланговой подачи в штрафную возник сумбур в защитных порядках грузинской команды, мяч отскочил к Тейлору, и тот с ходу пробил под дальнюю штангу.

После матча 3-го тура в группе A сборная Грузии набрала пять турнирных баллов и впервые в своей истории вышла в плей-офф молодёжного Евро. У Нидерландов — три очка.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 3-й тур
27 июня 2023, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды U21
Окончен
1 : 1
Грузия U21
0:1 Давиташвили – 42'   1:1 Тейлор – 45+6'
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