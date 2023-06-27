Грузия сыграла вничью с Нидерландами в матче молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 27 июня, прошёл матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.
Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.
Не прошло и пары-тройки минут, как нидерландцы счёт сравняли. Гол забил Кеннет Тейлор. После фланговой подачи в штрафную возник сумбур в защитных порядках грузинской команды, мяч отскочил к Тейлору, и тот с ходу пробил под дальнюю штангу.
После матча 3-го тура в группе A сборная Грузии набрала пять турнирных баллов и впервые в своей истории вышла в плей-офф молодёжного Евро. У Нидерландов — три очка.
- 27 июня 2023
-
22:25
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:06
-
21:02
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10