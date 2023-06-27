Грузия сыграла вничью с Нидерландами в матче молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 27 июня, прошёл матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.

Не прошло и пары-тройки минут, как нидерландцы счёт сравняли. Гол забил Кеннет Тейлор. После фланговой подачи в штрафную возник сумбур в защитных порядках грузинской команды, мяч отскочил к Тейлору, и тот с ходу пробил под дальнюю штангу.

После матча 3-го тура в группе A сборная Грузии набрала пять турнирных баллов и впервые в своей истории вышла в плей-офф молодёжного Евро. У Нидерландов — три очка.