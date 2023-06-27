Александр Головин сыграл за местную команду в родном городе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин во время своего отпуска посетил родной город Калтан (Кемеровская область), где сыграл за местную команду с соперниками из Новокузнецка, сообщает Mash Siberia.

Александр также раздал автографы болельщикам, посетившим матч.

27-летний Головин является четвертьфиналистом чемпионата мира — 2018 и чемпионом России сезона-2015/2016 в составе ЦСКА. Александр перешёл в «Монако» летом 2018 года. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2026 года.

В чемпионате Франции – 2022/2023 «Монако» занял шестое место, оставшись без еврокубков на следующий сезон. Во всех турнирах прошедшего сезона Головин принял участие в 45 матчах, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.