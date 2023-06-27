Источник: Александр Коваленко прошёл медосмотр в «Зените» и подпишет контракт на пять лет

19-летний полузащитник Александр Коваленко, права на которого принадлежат футбольному клубу «Сочи», прошёл медосмотр в санкт-петербургском «Зените». Игрок подпишет контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, сообщает журналист Иван Карпов.

Сообщается, что заключение соглашения произойдёт в ближайшие дни. Сезон-2022/2023 Коваленко провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов».

Ранее сообщалось, что на подписание полузащитника также претендует московский «Локомотив», и главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов хочет поработать с Коваленко.

Футболист дебютировал за основную команду сборной России 24 сентября 2022 года в товарищеском матче с Кыргызстаном. Карьера Коваленко начиналась в клубе «Чертаново».