Быстров: если Коваленко готов в «Зените» конкурировать с бразильцами, пускай приходит
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Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в санкт-петербургский «Зенит».
«Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано. Ему 19 лет? В этом возрасте нужно играть», — сказал Быстров в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за молодого футболиста у московских «Локомотива» и «Динамо».
«Зенит» занял первое место в минувшем сезоне РПЛ.
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