Максим Турищев — о Карпукасе: он всегда был неуступчивым, пасы раздавал просто космические

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Артёме Карпукасе, с которым выступал в молодёжке московского клуба.
«Мы действительно играли вместе с Артёмом. И могу сказать, что габаритами он никогда не отличался, это сейчас он так вымахал в росте. Но он всегда был неуступчивым и неординарным. Прикрывал мяч и крутился с ним так, что даже не представляете, насколько было тяжело отобрать! По воротам же он практически не бил, но зато пасы раздавал просто космические. Особенно мне.
Мы всегда общаемся при встрече и рады видеть друг друга. При последней встрече он действительно позвал меня в «Локомотив», но я ответил, что пока повременим. Чуть опыта наберёмся и придём обратно», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».
- 27 июня 2023
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