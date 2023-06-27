Максим Турищев — о Карпукасе: он всегда был неуступчивым, пасы раздавал просто космические

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Артёме Карпукасе, с которым выступал в молодёжке московского клуба.

«Мы действительно играли вместе с Артёмом. И могу сказать, что габаритами он никогда не отличался, это сейчас он так вымахал в росте. Но он всегда был неуступчивым и неординарным. Прикрывал мяч и крутился с ним так, что даже не представляете, насколько было тяжело отобрать! По воротам же он практически не бил, но зато пасы раздавал просто космические. Особенно мне.

Мы всегда общаемся при встрече и рады видеть друг друга. При последней встрече он действительно позвал меня в «Локомотив», но я ответил, что пока повременим. Чуть опыта наберёмся и придём обратно», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».