Максим Турищев: на первом месте у Карпина дисциплина, но если он ругается, то по делу

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев поделился мнением о работе под руководством главного тренера ростовской команды Валерия Карпина.

«В целом, когда мне только предлагали перейти из «Локомотива» в «Ростов», большую роль в выборе сыграло то, что командой руководил Карпин. У него уникальная харизма, на мой взгляд. Только положительные впечатления о работе с ним. На первом месте у него дисциплина. Но даже если он ругается, то это максимально по делу.

У нас с ним разговоры были не так часто, но случались. Помню, что он говорил, когда только меня начинали привлекать к тренировкам с основой. Было приятно, что тренер верит в тебя, доверяет и хочет, чтобы ты развивался. Это придаёт дополнительную мотивацию, уверенность. Понимаешь сразу, что ты нужен», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».