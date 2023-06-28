Президент Франции Макрон сделал выбор между Роналду и Месси

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал выбор между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Как сообщает Sportskeeda, Макрону задали вопрос во время встречи с французскими гражданами: «Вы предпочитаете Криштиану или Месси?»
«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Лионель Месси играл в «ПСЖ» с лета 2021 года. В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
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