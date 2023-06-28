Анчелотти отозвал иск к «Эвертону»

Джон Мерзад, адвокат тренера Карло Анчелотти, заявил, что специалист урегулировал вопросы с клубом «Эвертон», на который ранее подал иск в Высокий суд Лондона. Нынешний наставник «Реала» работал в английской команде с 2019 по 2021 годы.

«Карло Анчелотти и «Эвертон» достигли мирного урегулирования своего спора. Карло испытывает глубокое уважение и глубокую привязанность к болельщикам клуба и желает им и клубу всего наилучшего в будущем», — приводит Daily Mail слова Мерзада.

По данным источника, спор между Анчелотти и «Эвертоном» касался налогового вопроса, связанного с бонусной выплатой в размере $ 2,54 млн (£ 2 млн), выплаченной тренеру. Юристы итальянца подавали иск в связи с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». Дело должно было быть рассмотрено в арбитражном суде.

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