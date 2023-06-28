Новичок «Зенита» Ду Кейрос назвал своих кумиров в футболе

Бразильский новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал о лучшем совете и своих кумирах.

«Лучший совет? Думаю, никогда не переставать быть скромным и всегда быть на поле храбрым и смелым, независимо от того, где ты играешь и кто твой противник. И кто меня этому научил? Сама жизнь. Жизнь – прекрасный учитель!

Мой футбольный кумир? Этот футболист не выступал на моей позиции, но я всегда восхищался им и всем, что с ним происходило, – это Роналдо. Конечно, он – феномен! То, через что ему пришлось пройти, с чем столкнуться, и чего он при этом достиг – это фантастика. А если называть игрока одного со мной ампула из наших дней, то это будет Каземиро», – приводит слова Ду Кейроса пресс-служба клуба.

23-летний Ду Кейрос, как и Роберт Ренан, стал игроком «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс».