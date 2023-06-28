Талалаев не включил Пиняева в пятёрку лучших молодых игроков сезона в РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Талалаев, в отличие от большинства коллег, не стал включать в пятёрку лучших молодых игроков полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Специалист отдал предпочтение следующим футболистам:

1. Никита Кривцов («Краснодар»).

2. Руслан Литвинов («Спартак»).

3. Александр Сильянов («Ростов»).

4. Егор Погостнов («Локомотив»).

5. Александр Коваленко («Крылья Советов»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).