Алексей Медведев возглавил «Новосибирск»

Футбольный клуб «Новосибирск» представил нового главного тренера. Команду возглавил российский специалист Алексей Медведев. Об этом сообщил официальный сайт новосибирского клуба.

«Алексей Медведев — знаковая фигура для новосибирского футбола. В 2009 году, будучи капитаном «Сибири», он с 18 голами стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона и помог нашей команде выйти в Премьер-Лигу. В 2010 году Медведев стал автором первых в истории новосибирского футбола мячей, забитых в высшем дивизионе чемпионата России и в еврокубках.

Спустя 10 лет после ухода из «Сибири» Алексей Медведев возвращается в наш город в качестве главного тренера ФК «Новосибирск». Приветствуем Алексея Сергеевича в нашем клубе, желаем успехов на тренерском поприще и новых спортивных побед!» — написано в заявлении клуба.

Ранее Медведев работал в клубах Второй лиги: «Зоркий» (Красногорск), «Коломна», «Красный» (Смоленская область), «Сатурн» (Московская область).