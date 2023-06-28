Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов объяснил, почему футболисты уважают Карпина

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Успел ли понять, почему Карпина так уважают игроки? Потому что он простой мужик. Честный. Так его можно описать. Будешь играть фигово, он тебе прямо скажет: «Ты играешь фигово». Не станет язвить, ходить вокруг да около, а скажет прямо, как есть. За эту честность его, наверное, и уважают в первую очередь.

И второй момент: с Карпиным ты не чувствуешь, что он прям тренер, а ты игрок. Вы больше товарищи. Потому что он тоже поиграл, знает все бытовые моменты футболиста. Это тоже важно.

Сам шутит и над ним тоже можно приколоться? Да, он спокойно относится к шуткам. Всё понимает. Всё-таки и как игрок добился высочайших высот. Нет таких вещей, которых он не знает. Поэтому в любой ситуации может спокойно разобраться, понять, как себя вести», — приводит слова Ежова «Матч ТВ».