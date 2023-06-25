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«Можно разделить на две части». Игрок «Крыльев» Ежов оценил свою игру в прошедшем сезоне

«Можно разделить на две части». Игрок «Крыльев» Ежов оценил свою игру в прошедшем сезоне
Дмитрий Скопинцев и Роман Ежов
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Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о своей игре в прошлом сезоне.

«Для меня прошедший сезон можно разделить на две части. Первая, где я играл без травм: показывал хорошую игру и получались какие-то результативные действия. Я был более полноценен. Во второй части получалось как-то отрывками. С начала сборов никак не мог набрать форму. Приходилось играть — в том числе с некоторыми недомоганиями.

Получалось всё как-то смято и скомканно. Не получалось хорошо проявить себя. Да и у команды была похожая ситуация. Не только я получил травму во второй части. Была большая ротация — не могли наладить связи. Самое главное, что выполнили цель. Теперь с новым силами в бой!», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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