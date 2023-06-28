Лучший молодой футболист РПЛ-2022/2023 Сергей Пиняев высказался о родном Саратове

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, занявший первое место в ежегодном голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого игрока сезона в РПЛ, поделился воспоминаниями о первых шагах в футболе и рассказал о своём родном городе Саратове.

«Родной район — Заводской район города Саратов. Там строили бóльшую часть заводов, поэтому ничего сумасшедше красивого нет — обычный район для нашей провинции. Воспоминаний не так много, потому что уже в девять лет я уехал в Москву. Главное — стадион, где с четырёх лет занимался с папой, который работал тренером местной команды. Я тоже играл в той команде, в том числе за старшие возрасты. Первым делом в Саратове надо идти на набережную, которая пролегает через весь город и очень красиво отстроена. Особенно там здорово летом и поздней весной. Кто увлекается спортом, узнаю́т меня, но, думаю, не больше, чем в Москве», – сказал Пиняев «Чемпионату».

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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