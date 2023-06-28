«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы

Защитник сборной Ганы и французского клуба «Амьен» Николас Опоку может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Агент футболиста Секу Траоре предложил его услуги московскому «Динамо», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
«Николас очень способный футболист, который играл в Серии А и Лиге 1. У него остался год по контракту с «Амьеном». У нас уже есть предложение от клуба Лиги 1, но «Динамо» — хороший клуб для продолжения карьеры», — приводит Иван Карпов слова Секу Траоре.
Николас Опоку дебютировал в составе сборной Ганы в 19-летнем возрасте. Сейчас футболисту 25 лет. Он успел поиграть в итальянском «Удинезе», но закрепиться в Италии не сумел и отправился в чемпионат Франции. В прошлом сезоне в составе «Амьена» он провёл 34 матча во французской Лиге 2.
- 28 июня 2023
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