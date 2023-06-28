Агент Алексея Миранчука отреагировал на информацию об интересе «Вероны»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном переходе российского футболиста в «Верону». Сейчас права на футболиста принадлежат «Аталанте». Ранее сообщалось, что «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа.
«Мы сейчас не должны комментировать слухи и выдавать всё в прессу. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договорённость внутри агентства сохранять тишину», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».
Алексей Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Срок арендного соглашения завершится 30 июня. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии Миранчук провёл 29 матчей, забил четыре мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника два матча в Кубке Италии. Результативными действиями игрок не отметился.
- 28 июня 2023
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