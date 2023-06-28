«Торино» предпримет ещё одну попытку сохранить Миранчука, но шансы минимальны

«Торино» не может достичь договорённости с «Аталантой» по вопросу выкупа российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, туринский клуб намерен предпринять ещё одну попытку подписать 27-летнего футболиста. Желание самого Миранчука — продолжить карьеру под руководством наставника «Торино» Ивана Юрича.
Выступая за «Торино», Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче. Его соглашение с «Аталантой» рассчитано до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что арендовать российского футболиста с правом выкупа хочет «Верона», сохранившая прописку в элитном дивизионе Италии.
Алексей Миранчук начал свою карьеру в «Олимпе» (Славянск-на-Кубани) и «Спартаке». Однако более восьми лет полузащитник провёл в структуре «Локомотива».
- 28 июня 2023
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