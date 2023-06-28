Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: для меня Литвинов — лучший молодой футболист РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, кого считает лучшим молодым футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Могу согласиться с тройкой лучших молодых игроков РПЛ. Пиняев, Тюкавин и Литвинов — как раз те, кто играл лучше всех. Пиняев наиграл на первое место с отрывом — он выглядел неплохо в прошедшем сезоне. Но для меня на первом месте Литвинов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, накануне «Чемпионат» также провёл опрос среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги, по итогам которого лучшим молодым футболистом России был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.

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