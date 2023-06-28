Кто стал лучшим молодым игроком РПЛ в сезоне-2022/2023? Народное голосование

Сезон-2022/2023 подошёл к концу, а значит, пришло время провести традиционный опрос читателей «Чемпионата» и выбрать лучшего молодого футболиста России за прошедший год. Среди кандидатов — Сергей Пиняев, Константин Тюкавин, Руслан Литвинов и ряд других популярных игроков.

Кто стал лучшим молодым игроком РПЛ в сезоне-2022/2023?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, накануне «Чемпионат» также провёл опрос среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги, по итогам которого лучшим молодым футболистом России был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.

Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ