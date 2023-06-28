Терехин: Паршивлюк никогда не подводил «Динамо», он еще пригодится команде

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал новость о том, что 34-летний защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк продлил контракт с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2024 года.
«Правильное решение, опытные игроки нужны команде. Стоило ли предлагать более длительный контракт? Да и на год тоже неплохо, это уже им виднее, как шли переговоры. Сергей — качественный игрок, он перешел в клуб из «Спартака» и всегда приносил пользу, он никогда не подводил. Если нужно, то он выйдет в основе, а если попросят выйти на замену, то он без колебаний выполнит и это. Хороший игрок, — сказал Терехин.
Мог ли Личка повлиять на продление? Сто процентов. У него наверняка спрашивали о перспективах Паршивлюка в команде. Тренерский штаб и руководство «бело-голубых» все правильно сделали, Сергей определенно пригодится «Динамо», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».
- 28 июня 2023
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