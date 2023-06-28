Спонсор поставил перед «Черноморцем» задачу попасть в топ-10 Первой лиги

Председатель Совета директоров группы компаний «Дело», спонсирующей ФК «Черноморец» Новороссийск, председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв встретился с игроками и тренерским штабом команды и поставил задачу на сезон.
«Вы пришли побеждать, вы пришли бороться и доказывать свои амбиции. Можно проиграть, уступая в классе, в результате несчастного случая, но надо в каждом матче полностью отдавать себя на поле. Не позже чем на третий год мы будем ставить задачу попасть в РПЛ.
Шаги клуба должны быть просчитаны. Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона. К концу года появится ясность. Если мы поймём, что стадион «Труд» можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным. Или как вариант — строительство на этом месте новой арены.
В любом случае, мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в Новороссийске. Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом. Ставлю задачу на предстоящий сезон попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремится попасть в пятёрку», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба клуба.
По итогам сезона-2022/2023 новороссийский «Черноморец» поднялся в Первую лигу.
- 28 июня 2023
-
19:43
-
19:42
-
19:35
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:15
-
19:10
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:33
-
17:32
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:41