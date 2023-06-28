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УЕФА изменил формулу отбора на чемпионат мира

УЕФА изменил формулу отбора на чемпионат мира
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На очередном заседании исполнительного комитета УЕФА, который проходил в швейцарском Ньоне, приняли решение об изменении формата отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Поскольку общее количество участников финальной части чемпионата мира – 2026 увеличено с 32 до 48 команд, Европа получит больше путёвок, которые предстоит разыграть. Изначально УЕФА располагал 13 путёвками в финал, но теперь эта цифра увеличится до 16. В этой связи формат отбора будет изменён.

В УЕФА приняли новую формулу, согласно которой все европейские сборные будут разделены на 12 групп по 4-5 команд (шесть групп по пять и шесть групп по четыре, учитывая, что Россия всё ещё находится под санкциями). 12 победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира, а 12 команд, занявших второе место, отправятся в плей-офф вместе с четырьмя сборными с лучшим рейтингом из Лиги наций сезона-2024/2025, которые не преуспеют в отборе на ЧМ. Эти 16 команд разыграют последние четыре места на мировом первенстве от Европы.

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