Стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне в 2025 году примет финал женской Лиги чемпионов

Исполнительный комитет УЕФА, собравшись в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне, принял ряд организационных решений. В частности, стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне назначен местом проведения финала женской Лиги чемпионов УЕФА – 2025.

Кроме того, было решено, что финал Лиги конференций в 2024 и 2025 годах примут Афины (стадион Святой Софии) и Вроцлав («Вроцлав»).

«Поскольку арена в Афинах совершенно новая и никогда не использовалась клубом в международных турнирах, УЕФА проведёт экспертизу и будет инспектировать объект вплоть до ноября 2023 года во время матчей АЕКа в клубных турнирах УЕФА. Проведение матча сборной Греции в квалификации Евро – 2024 на этом стадионе было добавлено в качестве обязательного условия для подтверждения, которое произойдёт в декабре», – сообщает пресс-служба УЕФА.

Ещё одним решением исполком УЕФА назначил Польшу страной-хозяйкой чемпионата Европы – 2025 среди девушек до 19 лет.