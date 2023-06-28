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Израиль обыграл Чехию в группе С молодёжного чемпионата Европы

Израиль обыграл Чехию в группе С молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 28 июня, на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии состоялся матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Израиля и Чехии. Финальный свисток Дуйе Струкана (Хорватия) зафиксировал минимальную победу израильтян со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в матче был забит уже под занавес второго тайма. На 82-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Израиля Омри Гандельман с передачи Оскара Глоча.

В параллельном матче группы С встречались сборные Англии и Германии. Матч прошёл на стадионе «Батуми Арена» в Грузии и закончился победой англичан со счётом 2:0.

В плей-офф пробились именно сборные Англии и Израиля (девять и четыре очка соответственно).

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Израиль U21
Окончен
1 : 0
Чехия U21
1:0 Гандельман – 82'
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