Израиль обыграл Чехию в группе С молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 28 июня, на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии состоялся матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Израиля и Чехии. Финальный свисток Дуйе Струкана (Хорватия) зафиксировал минимальную победу израильтян со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в матче был забит уже под занавес второго тайма. На 82-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Израиля Омри Гандельман с передачи Оскара Глоча.

В параллельном матче группы С встречались сборные Англии и Германии. Матч прошёл на стадионе «Батуми Арена» в Грузии и закончился победой англичан со счётом 2:0.

В плей-офф пробились именно сборные Англии и Израиля (девять и четыре очка соответственно).