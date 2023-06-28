Определились участники плей-офф из группы C на молодёжном Евро
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Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе С. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Англии и Израиля.
Результаты матчей 3-го тура в группе С:
Англия — Германия — 2:0.
Израиль — Чехия — 1:0.
Итоговая таблица группы С:
1. Англия — девять очков.
2. Израиль — четыре очка.
3. Чехия — три очка.
4. Германия — одно очко.
На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.
Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.
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