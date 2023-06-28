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Определились участники плей-офф из группы C на молодёжном Евро

Определились участники плей-офф из группы C на молодёжном Евро
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Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе С. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Англии и Израиля.

Результаты матчей 3-го тура в группе С:

Англия — Германия — 2:0.

Израиль — Чехия — 1:0.

Итоговая таблица группы С:

1. Англия — девять очков.

2. Израиль — четыре очка.

3. Чехия — три очка.

4. Германия — одно очко.

На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.

Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.

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