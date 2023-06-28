Англия обыграла Германию в матче молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 28 июня, прошёл матч третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором играли сборные Англии и Германии. Встреча состоялась на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым из Азербайджана. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился победой Англии — 2:0.
Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, отличился Кэмерон Арчер. Получив передачу из центра поля, нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» с лёгкостью убежал от немецких защитников, ворвался в штрафную и технично пробил в угол ворот. На 21-й минуте счёт стал 2:0 в пользу англичан. Гол забил полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, протащивший мяч из центра поля к чужой штрафной и нанёсший точный удар в дальний угол.
По результатам трёх сыгранных матчей в группе C англичане набрали девять очков и заняли уверенное первое место.
- 28 июня 2023
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