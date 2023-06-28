Василий Уткин – о Слуцком: человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об участии российского специалиста Леонида Слуцкого в шоу под названием «Большое шоу».

«О творческой эволюции Леонида Викторовича. Спорьте сколько угодно, спор — самостоятельное удовольствие. У меня на этот счёт ровно два с половиной соображения.

Первое. Человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон.)

Второе. Так уж вышло, что мне наблюдение дождя за окном заходит, а артистизм Леонида Викторовича совсем нет. А вам?) (Я не смотрел).

И половинка — прекрасный совет от пламенного Константина Генича не обращать внимания и делать, что нравится. Ведь единственное, чем в профессии не владеет Константин — это искусство не обращать внимания. Знают тысячи комментаторов блога Комментатора! Что ж, а я советую тогда диету соблюдать.)», — написал Уткин в своём телеграм-канале.