Василий Уткин – о Слуцком: человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об участии российского специалиста Леонида Слуцкого в шоу под названием «Большое шоу».
«О творческой эволюции Леонида Викторовича. Спорьте сколько угодно, спор — самостоятельное удовольствие. У меня на этот счёт ровно два с половиной соображения.
Первое. Человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон.)
Второе. Так уж вышло, что мне наблюдение дождя за окном заходит, а артистизм Леонида Викторовича совсем нет. А вам?) (Я не смотрел).
И половинка — прекрасный совет от пламенного Константина Генича не обращать внимания и делать, что нравится. Ведь единственное, чем в профессии не владеет Константин — это искусство не обращать внимания. Знают тысячи комментаторов блога Комментатора! Что ж, а я советую тогда диету соблюдать.)», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 28 июня 2023
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