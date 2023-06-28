Гендиректора «Нанта» Франка Кита взяли под стражу в полиции

Генеральный директор «Нанта» Франк Кита оказался под прицелом французского правосудия. Функционера вызвали в полицию, а затем поместили под стражу, сообщает Footmercato со ссылкой на Presse Ocean.

Кита является фигурантом расследования, по результатам которого накануне были задержаны Бакари Саного и Хоаким Батика — два футбольных агента, близких к «Нанту».

Процесс активизировался в прошлом году, через три дня после победы «Нанта» в Кубке Франции. Три члена руководства клуба были арестованы полицией по подозрению в превышении суммы комиссионных, выплаченных Бакари Саного — агенту-посреднику, с которым президент жёлто-зелёных (и отец Франка Кита) Вальдемар Кита тесно общался. Аресты предваряли обыски в офисе «канареек», проведённые в декабре 2020 года.