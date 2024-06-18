Мбаппе рискует попрощаться с Евро, Смолов вернулся в «Краснодар». Главное к вечеру
Сборная Грузии потерпела поражение в первом для своей истории матче чемпионата Европы, полузащитник Сербии Костич больше не сыграет на турнире, это может ждать и Килиана Мбаппе, если Франция не пройдёт дальше группового этапа. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 июня.
Евро-2024
- Сборная Турции обыграла Грузию в матче Евро-2024
- В Сербской федерации футбола заявили, что Костич больше не сыграет на Евро-2024
- Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024 из-за перелома носа — Le Figaro
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Теннис
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