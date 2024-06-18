Мбаппе рискует попрощаться с Евро, Смолов вернулся в «Краснодар». Главное к вечеру

Сборная Грузии потерпела поражение в первом для своей истории матче чемпионата Европы, полузащитник Сербии Костич больше не сыграет на турнире, это может ждать и Килиана Мбаппе, если Франция не пройдёт дальше группового этапа. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 июня.

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