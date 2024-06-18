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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
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Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести Евро

Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести Евро
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести чемпионатах Европы. Футболист принял участие в чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 (стал победителем), 2020 (фактически проводился в 2021-м) годах и выйдет в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Чехия

Сегодня, 18 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступит итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев был Криштиану Роналду.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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