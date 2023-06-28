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Франция разгромила Швейцарию в группе D молодёжного чемпионата Европы

Франция разгромила Швейцарию в группе D молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 28 июня, на стадионе «Константин Радулеску» в Румынии состоялся матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Франции и Швейцарии. Финальный свисток Мортена Крога (Дания) зафиксировал разгромную победу французов со счётом 4:1.

Первый гол в матче был забит с пенальти. На 16-й минуте с «точки» отличился игрок молодёжной сборной Франции Амин Гуири. На 35-й минуте швейцарцы смогли сравнять счёт. Автором гола стал Дан Ндой, голевую передачу записал на свой счёт Зеки Амдуни.

Во втором тайме французы сделали результат. На 65-й минуте гол, оказавшийся победным, забил Брэдли Баркола. На 76-й минуте отличился Райан Шерки с передачи Амина Гуири. Довершил разгром Максанс Какере.

В параллельном матче группы D также встречались сборные Италии и Норвегии. Матч проходил на стадионе «Клуж-Арена» в Румынии и закончился победой скандинавов со счётом 1:0.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Швейцария U21
Окончен
1 : 4
Франция U21
0:1 Гуири – 16'   1:1 Ндой – 35'   1:2 Баркола – 65'   1:3 Шерки – 76'   1:4 Какере – 81'
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