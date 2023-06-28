Стали известны четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата Европы — 2023

Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группах С и D. По результатам игр в плей-офф вышли сборные Англии, Израиля, Франции и Швейцарии.

В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 1 и 2 июля, Грузия сыграет с Израилем, Испания со Швейцарией, Англия с Португалией, а Франция с Украиной.

Расписание игр 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы — 2023:

1 июля

Грузия — Израиль (начало — в 19:00 мск).

Испания — Швейцария (22:00 мск).

2 июля

Англия — Португалия (19:00 мск).

Франция — Украина (22:00 мск).

На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.

Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.