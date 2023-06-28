Стали известны четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата Европы — 2023

Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группах С и D. По результатам игр в плей-офф вышли сборные Англии, Израиля, Франции и Швейцарии.
В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 1 и 2 июля, Грузия сыграет с Израилем, Испания со Швейцарией, Англия с Португалией, а Франция с Украиной.
Расписание игр 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы — 2023:
1 июля
Грузия — Израиль (начало — в 19:00 мск).
Испания — Швейцария (22:00 мск).
2 июля
Англия — Португалия (19:00 мск).
Франция — Украина (22:00 мск).
На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.
Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
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