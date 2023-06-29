Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры об инвестициях в «Сантос»

Организация Qatar Sports Investments, владеющая французским клубом «Пари Сен-Жермен», ведёт переговоры с руководителями бразильского «Сантоса». При этом QSI пока не делала официальных предложений о получении доли южноамериканского клуба.

«Мы создали модель партнёрства, которая была интересна «Сантосу», но при этом не продавая клуб, а просто дав партнёру большинство. Эта модель предусматривает значительный приток денег от партнёра и ресурсы для инвестирования в футбол. «Сантосу» нужны инвестиции. Мы разработали эту модель, представили её и находимся в процессе переговоров. Как только мы получим официальное предложение, мы представим его совету директоров и последний одобрит это или нет», — приводит слова президента «Сантоса» Андреса Руэды Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Катара купит примерно 5% акций компании Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс».